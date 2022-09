POL-EU: Feuer in Küche

Mechernich (ots) - Ein 86-Jähriger aus Mechernich kam am Donnerstag (10.30 Uhr) augenscheinlich aufgrund eines internistischen Notfalls in der Bruchgasse nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr der Mann gegen eine Grundstücksmauer und kam zum Stillstand. Er wurde rettungsdienstlich versorgt und kam ins Krankenhaus. Dort verstarb er. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen ...

mehr