POL-EU: Kutschenfahrt endete mit vier verletzten Personen und einem verletzten Pferd

Bad Münstereifel (ots) - Am vergangenen Freitagnachmittag (16.35 Uhr) kollidierte der Fahrer eines Streifenwagens mit einem Taxi in der Kölner Straße. Der Polizist befand sich auf einer Fahrt zu einem Einsatz. Ausgangs eines Kreisels kollidierte der Streifenwagen mit einer Bordsteinkante und rutschte anschließend mit geringer Geschwindigkeit gegen ein Taxi (ohne Fahrgäste), dass der Fahrer an den rechten Fahrbahnrand gelenkt hatte, um den Streifenwagen mit Sonderrechten ...

