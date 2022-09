POL-EU: Unfall mit Streifenwagen

Euskirchen (ots) - In der Nacht zum Freitag wurde der Polizei durch einen Sicherheitsdienst gegen 00.45 Uhr ein Alarm in einem Getränkemarkt an der Georgstraße gemeldet. Die eintreffenden Beamten konnten feststellen, dass unbekannte Täter ein Fenster des Getränkemarktes mit einem Gullydeckel eingeworfen hatten. Im Innern des Marktes wurden dann mehrere Wertschließfächer gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Wechselgeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. ...

mehr