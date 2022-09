POL-EU: Einbrecher durch Polizeibeamte gefasst

Mechernich-Obergartzem (ots) - Am Mittwochmorgen kam es um 6.45 Uhr zu einem Autounfall "Am Lindenberg" in Mechernich. Ein 22-jähriger Mann aus Mechernich befuhr die Straße aus Fahrtrichtung "Am Heidehang" in Richtung "Steingrubenweg". Während der Fahrt beschlug die Windschutzscheibe im Pkw. Als er diese mit dem Ärmel seiner Jacke sichtfrei putzen wollte, geriet er auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort einen am ...

mehr