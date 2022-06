Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220610.3 Brunsbüttel: Motorschiff auf Abwasserverstöße kontrolliert

Brunsbüttel (ots)

Am Donnerstag kontrollierten Polizeibeamte ein Motorschiff im Elbehafen von Brunsbüttel. Es wurde festgestellt, dass die Abwasserbehandlungsanlage des Schiffes nicht ordnungsgemäß arbeitete und dass von dem Schiff aus nicht ausreichend behandeltes Abwasser in das deutsche Küstenmeer eingeleitet wurde. Es erfolgt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Maschinenleiter und den Kapitän. Das AG Itzehoe ordnete die Einziehung zweier Sicherheitsleistungen in Höhe von jeweils 2476,25 Euro an.

