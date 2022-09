Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verpuffung in Euskirchener Kanalisation

Euskirchen (ots)

Besorgte Anwohner meldeten am Freitag Abend gegen 19.30 Uhr einen lauten Knall auf dem Rüdesheimer Ring, in dessen Folge mehrere Kanalschachtabdeckungen in die Luft geschleudert wurden und auf der Fahrbahn zum Liegen kamen. Die eintreffende Polizei sperrte den Bereich ab und die Feuerwehr führte umfangreiche und fortlaufende Messungen hinsichtlich explosiver Gase durch. Die Bewohner von drei Mehrfamilienhäusern wurden evakuiert und vom Deutschen Roten Kreuz in einer Betreuungsstelle am Kreishaus versorgt. Nach mehrstündiger Einsatzdauer und durchgeführten Spülvorgängen der betroffenen Kanalleitungen durch eine beauftragte Firma konnten die Bewohner ab 22.15 Uhr wieder in ihre Häuser zurückkehren. Nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen wurden die letzten Sperrungen durch die Polizei um 23.40 Uhr aufgehoben. Die Feuerwehr und der technische Dienst der Stadt Euskirchen waren mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort und wurden durch Mitarbeiter des Erftverbandes und des regionalen Gasversorger e-regio unterstützt. Letztendlich konnte durch die Einsatzkräfte keine Leckage an einer Gasleitung festgestellt werden, vielmehr ergaben sich Hinweise auf das Einleiten eines Gefahrenstoffes in die Kanalisation durch drei Männer im Alter von 33, 46 und 62 Jahren an einem nahegelegenen Garagenhof. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, wobei eine mögliche Beteiligung bzw. Verantwortung der Männer im Zusammenhang mit der Verpuffung Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen bleibt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde durch die Verpuffung zunächst keine Person unmittelbar verletzt, ebenso konnte durch die Einsatzkräfte kein entstandener Sachschaden festgestellt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell