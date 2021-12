Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Ettlingen- Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Karlsruhe (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag kam es auf der Landesstraße 562 Höhe Wattkopfortal zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei entstand ein Sachschaden an einem Ampelmast von rund 2.500 Euro.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der bislang unbekannte Fahrzeugführer am 02.12.2021, gegen 12:50 mit seinem Fahrzeug vom Wattkopftunnel kommend auf der L562 in Richtung Busenbach Bahnhof. Als er nach rechts auf die Pforzheimer Straße in Richtung Ettlingen abbiegen wollte, geriet er auf den dortigen Grünstreifen und beschädigte dabei eine Lichtzeichenanlage. Trotz des entstandenen Sachschadens machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub, weshalb der Verkehrsdienst Karlsruhe auf der Suche nach Zeugen ist. Diese werden gebeten sich tagsüber unter der Telefonnummer 0721 666-4227 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

