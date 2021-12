Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal -Bretten - Ersthelfer nach Reanimation im REWE gesucht

Karlsruhe (ots)

Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer verstarb am Samstag gegen 10:40 Uhr eine Frau im REWE-Einkaufsmarkt im Kraichgau Center in Bretten eines natürlichen Todes. Die Ersthelfer werden gebeten, sich umgehend mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen, da bei der Verstorbenen eine ansteckende Krankheit festgestellt wurde.

Matthias Göhrig, Pressestelle

