Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 3 verletzte Zweiradfahrer in drei Kreisverkehren

Zülpich / Bad Münstereifel-Scheuerheck (ots)

Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr kam in Zülpich in einem Kreisverkehr auf der L162 aufgrund von ausgelaufener Betriebsflüssigkeit auf der Fahrbahn eine 15-jährige mit ihrem Kleinkraftrad zu Fall. Die Jugendliche konnte nach einer medizinischen Behandlung vor Ort und der Unfallaufnahme durch die Polizei ihre Fahrt fortsetzen. In Bad Münstereifel-Scheuerheck kam am Samstagmittag ein 38-jähriger Motorradfahrer im dortigen Kreisverkehr aufgrund der regennassen Fahrbahn zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Eine medizinische Behandlung lehnte er vor Ort ab und konnte nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen. Kurze Zeit später kam am Kreisverkehr wiederum in Zülpich, dieses Mal aber am Kölntor, ein 63-jähriger Kradfahrer im Kreisverkehr aufgrund ungeklärter Ursache zu Fall. Er verletzte sich leicht. In allen Fällen wurden die Zweiräder leicht beschädigt und jeweils die Unfallaufnahme durch die Polizei Euskirchen durchgeführt. Es wurden drei Unfallanzeigen gefertigt.

