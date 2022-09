Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ruhstörung endet mit Widerstand gegen Polizeibeamte und im Gewahrsam

Euskirchen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 3 Uhr wurde der Polizei eine Ruhestörung auf dem Spielplatz am Annaturmplatz in Euskirchen gemeldet. Bereits bei der Ansprache der fünf Beteiligten durch die eingesetzten Beamten verhielten sich diese verbal sehr aggressiv und beleidigten die Polizisten. Ein 34-jähriger Mann griff dann unvermittelt mit Faustschlägen einen Polizeibeamten an. Der Mann wurde fixiert und zum Polizeigewahrsam verbracht. Erst in der Zelle beruhigte er sich allmählich. Zwei Beamte wurden leicht verletzt, verblieben jedoch dienstfähig. Eine Strafanzeige wurde gefertigt und Blutproben entnommen. Nach Ausnüchterung konnte der Beschuldigte wieder aus dem Gewahrsam entlassen werden.

