Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln (Darup), Mühlenweg

Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am Fr., 09.09.2022, zwischen 08.00 und 15.00 Uhr, hebelten unbekannte Personen die Eingangstür eines Einfamilienhauses in Nottuln, Mühlenweg, auf. Aus dem Haus wurden diverse Gegenstände, u. a. ein Notebook, entwendet. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Dülmen unter Tel. 02594-7930 entgegen.

