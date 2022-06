Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Lieferwagen in Vollbrand

Oberndorf-Lindenhof (ots)

Völlig ausgebrannt ist am Samstagnachmittag ein Lieferwagen in der Thierviller Straße. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 16 Uhr über den Brand des Fahrzeugs bei der dortigen Gärtnerei informiert. Die Oberndorfer Wehr rückte mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften aus und löschte das Feuer, das offenbar im Motorraum 14 Jahre alte VW-Crafter entstand und schnell auf den Rest des Fahrzeugs übergriff. Durch die entstanden Hitze wurde auch der Bewuchs des umliegenden Geländes in Brand gesetzt, weshalb die Wehr auch dort Löscharbeiten durchführte. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Was genau den Brand auslöste, ist noch unklar. Das Fahrzeug war am Vortag noch ohne Probleme in Betrieb genommen worden. Da sich der Brandort im Wasserschutzgebiet befindet, wurde zusätzlich auch der Wassermeister und das Wasserwirtschaftsamt verständigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 10.000 Euro.

