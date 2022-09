Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.09.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Gefährliche Körperverletzung ++ Ladendiebe gefasst ++ Reifen zerstochen - Zeugen gesucht! ++ Verstoß Pflichtversicherungsgesetz ++ Verkehrsunfall auf der Autobahn ++ Verkehrsunfall mit Motorrad ++ Brand eines Schuppens ++

Leer - Gefährliche Körperverletzung

Am 03.09.2022 kommt es auf dem Ernst-Reuter-Platz in Leer gegen 22:05 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 18-jährigen jungen Mannes aus Leer. Vorausgegangen sei eine Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen, in deren Folge ein 17-Jähriger aus Moormerland dem Opfer ins Gesicht geschlagen habe. Beim Fluchtversuch des Opfers habe eine weitere unbekannte Person diesem ins Gesicht geschlagen. Augenzeugen dieses Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden und Leer - Ladendiebe gefasst

Am Samstag, dem 03.09.2022 kommt es gegen 12:15 Uhr zu einem gemeinschaftlichen Diebstahl in einem Geschäft in der Fritz-Reuter-Straße in Emden. Zwei männliche Personen präparieren gemeinsam Diebesgut, welches durch einen Ladendetektiv festgestellt wird. Nach Ansprache durch den Detektiv flüchtet eine Person, der andere Beschuldigte kann jedoch durch den Detektiv samt Diebesgut gefasst werden. Es handelt sich bei dem Täter um einen 27-jährigen Mann aus Apen. Das Diebesgut verbleibt im Geschäft. Ein Strafverfahren ist eingeleitet worden.

In Leer wird am 03.09.2022 um 17:55 Uhr ebenfalls ein Ladendiebstahl gemeldet. Betroffen ist ein Schuhgeschäft in der Mühlenstraße. Ein Mann steckt sich ein Paar Schuhe in die Tasche und versucht zu flüchten. Eine weitere Person kann den 36-jährigen Beschuldigten an der Flucht hindern. Somit verbleibt auch in diesem Fall das Diebesgut im Geschäft. Der Mann führte bei dieser Tat zwei Messer mit sich, welche ihm abgenommen werden. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Leer - Reifen zerstochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag zersticht eine bislang unbekannte Person mehrere Reifen zweier Fahrzeuge (PKW Ford, PKW Mitsubishi), welche auf einem Privatgrundstück und an der Straße geparkt sind. Die Tat geschieht im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr am Freitag bis 06:30 Uhr am Samstag. Der Tatort befindet sich in der Ubbo-Emmius-Straße. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Moormerland - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstagabend gegen 19:20 Uhr stellen die Beamten auf der Theodor-Heuss-Straße eine Straftat gegen das Pflichtversicherungsgesetz fest. Ein 21-jähriger Mann aus Moormerland fährt mit einem E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum, ohne sein Fahrzeug entsprechend versichert zu haben. Dem Mann wird die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Leer - Verkehrsunfall auf der Autobahn

Trotz Auslösung der Höhenkontrolle und gezeigtem Rotlicht fährt am 03.09.2022 um 07:45 Uhr ein 36-jähriger Mann aus Belarus mit einem LKW mit einer Höhe von ca. 4,60m in den Emstunnel hinein. Die Ladung des Fahrzeuges (ein PKW) prallt gegen die Decke des Emstunnels und wird hierbei zerstört. Der Schaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Es wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit Motorrad

Am 03.09.2022 um 17:30 Uhr kollidieren zwei Fahrzeuge auf der Straße Idafehn-Nord. Ein 76-Jähriger aus Ostrhauderfehn befährt mit seinem blauen PKW Opel die benannte Straße in Richtung Rinzeldorfer Straße und biegt hierbei nach links auf ein Grundstück ab, obwohl ihm ein Kleinkraftrad entgegenkommt. Ein Zusammenstoß kann nicht mehr verhindert werden. Der 17-jährige jugendliche Fahrer des Motorrades aus Westoverledingen stürzt in den anliegenden Graben und verletzt sich leicht. Er wird in ein örtliches Krankenhaus gebracht zwecks medizinischer Versorgung. Ein Strafverfahren ist eingeleitet worden.

Emden - Brand eines Schuppens

In Emden wird in der Hauptstraße um 07:45 Uhr ein Brand eines Gebäudes gemeldet. Zum Einsatzort werden drei Rettungswagen, vierundzwanzig Fahrzeuge der Feuerwehr und die Polizei entsandt. Durch das Feuer wird ein betroffener Schuppen vollständig zerstört. Ein angrenzendes Mehrparteienhaus wird durch die Hitze und den Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Zum Glück wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und die Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter: Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell