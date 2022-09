POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 02.09.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Moormerland - Fahrraddiebe gestellt

Zeugen haben am 01.09.22 gegen 22.15 Uhr einen 40-jährigen und einen 31-jährigen Mann, jeweils mit Wohnsitz in Moormerland beobachtet, wie diese in der Königsstraße in Wahrsingsfehn ein verschlossenes Pedelec der Marke Sparta entwendeten. Die Täter flüchteten fußläufig mitsamt dem noch verschlossenen Fahrrad. Die Zeugen riefen die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten die Täter im Nahbereich ausfindig machen und identifizieren. Das Pedelec wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Verkehrskontrolle mit Augenmerk auf Poserverhalten

Am 01.09.22 zwischen 20.30 und 21.30 Uhr hat die Polizei in der Ledastraße eine gezielte Verkehrskontrolle von Autoposern durchgeführt. Dabei wurden drei Fahrzeugführer festgestellt, die durch Beschleunigen mit hohem Drehmoment unnötigen Lärm verursachten. Bei den Fahrzeugfahrern handelte es sich um einen 62-jährigen Porsche-Fahrer aus Ostrhauderfehn, einen 37-jährigen Audi-Fahrer aus Weener und einen 20-jährigen Leeraner mit einem BMW. Des Weiteren wurden um 17.20 Uhr in Moormerland, Logabirumer Straße, sowie um 16.10 Uhr in Weener, Rostocker Straße, insgesamt zwei getunte Fahrzeuge kontrolliert, bei denen die Betriebserlaubnis aufgrund von Veränderungen am Fahrzeug jeweils erloschen war.

Leer - Verkehrsunfall durch Fahrradfahrerin

Zu einem Verkehrsunfall ist es am 01.09.22 gegen 16.30 Uhr an der Spier-Kreuzung in Leer gekommen. Eine 19-jährige Fahrradfahrerin aus Leer fuhr aus Richtung Stadtring kommend und überquerte bei Rotlicht die Hauptstraße, um auf der B 70 geradeaus weiterzufahren. Zeitgleich kam von rechts aus der Bremer Straße ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer, der geradeaus in die Hauptstraße einfahren wollte. Auf Höhe der Fußgängerfurt fuhr die Radfahrerin seitlich gegen den Mercedes E 300 de und stürzte. Sie verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad und am Pkw entstanden Sachschäden, insgesamt in geschätzter Höhe von 1.000 Euro.

Bunde - Unfallflucht

Am 29.08.22 zwischen 16 und 16.30 Uhr ist ein Hyundai Tucson auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Neuschanzer Straße in Bunde beschädigt worden. Der Schaden befindet sich an der Heckstoßstange und wurde vermutlich durch einen Pkw-Fahrer oder -Fahrerin verursacht. Zeugen sowie die verursachende Person werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Westoverledingen - Auto-Heckklappe beschädigt

In der Großwolder Straße in Ihrhove ist am 31.08.22, ersten Erkenntnissen zufolge gegen 1 Uhr nachts, ein schwarzer Citroen Berlingo auf einem Grundstück beschädigt worden. Der Schaden befindet sich an der Heckklappe. Der Pkw stand zum Tatzeitpunkt frei zugänglich auf einem Privatgrundstück unter einem Carport. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Brand von Warnbaken

Am 28.08.22 gegen 4 Uhr morgens wurde die Polizei in die Heisfelder Straße gerufen. Dort brannten eine Warnbake und eine Baustellenleuchte. Um 4.40 Uhr brannte an einer Baustelle eine weitere Warnbake in der Straße Strohhut. Beim Eintreffen am Einsatzort war das Feuer bereits von der Feuerwehr gelöscht worden. Die Brandursache ist bislang unklar. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

