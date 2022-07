Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk - Straßenbahnunfall der Linie 707 - 65-jährige Fußgängerin schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz - Ermittlungen dauern an

Dienstag, 19. Juli 2022, 09:30 Uhr

Bei einem Straßenbahnunfall in Unterbilk wurde gestern Morgen eine 65-jährige Fußgängerin aus Düsseldorf so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Lebensgefahr konnte zeitweise nicht ausgeschlossen werden. Das VU-Team der Düsseldorfer Polizei war vor Ort und sicherte Spuren. Die Ermittlungen zur Feststellung des genauen Unfallgeschehens dauern an.

Nach dem bisherigen Stand wollte die Düsseldorferin zur Unfallzeit die Gladbacher Straße in Höhe der Wupperstraße zu Fuß überqueren. Aus bislang unklaren Gründen beachtete sie dabei den Zug der Linie 707 nicht. Die Bahn war aus dem Hafen kommend in Richtung Bilker Allee unterwegs. Die Frau wurde von dem Zug erfasst und zu Boden geschleudert. Hierbei erlitt sie schwere Verletzungen. Die 28-jährige Straßenbahnfahrerin erlitt einen Schock und musste ebenfalls behandelt werden. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Gladbacher Straße für etwa eine Stunde zu Verkehrsstörungen.

