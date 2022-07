Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 52 - Essen - Motorrad kollidiert mit Pkw - 24-jähriger Kradfahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 16. Juli 2022, 18:50 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend auf der A 52 bei Essen kollidierte ein Motorrad mit einem Pkw. Dabei verletzte sich der Kradfahrer so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 24-jährige Mann mit seinem Motorrad auf der A 52 in Richtung Essen unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Essen Bergerhausen bemerkte der Kradfahrer aus bislang unbekannten Gründen einen vor ihm abbremsenden Renault zu spät. Er kollidierte mit dem Heck des Pkw einer 25-jährigen Frau aus Castrop-Rauxel. Der Mann aus Velbert verletzte sich dabei so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Die 25-jährige Fahrerin des Pkw blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.

