Polizei Düsseldorf

POL-D: Kontrollen der AG-Tuning in der Innenstadt: Polizei und Stadt gehen gegen Autoposer vor - Fünf Kraftfahrzeuge sichergestellt

Düsseldorf (ots)

Spezialisten der AG-Tuning gingen zusammen mit Mitarbeitern der Stadt am Freitag konsequent gegen Autoposer und illegales Tuning vor. An einer Kontrollstelle am Corneliusplatz sowie im gesamten Innenstadtgebiet kontrollierten Polizisten wieder auffällige Fahrzeuge.

Bei den Kontrollen stellten die Beamten der Düsseldorfer Polizei drei Pkw und zwei Kräder sicher. Sie waren technisch unzulässig verändert und werden nun von Sachverständigen begutachtet. Insgesamt kontrollierten die Spezialisten der AG-Tuning 72 Fahrzeuge. Folgende Maßnahmen wurden getroffen: Drei Pkw und zwei Kräder wurden sichergestellt. Die Beamten fertigten zwei Strafanzeigen (Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis) und zehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Sie erhoben 19 Verwarnungsgelder. 14 Verkehrsteilnehmer erhielten einen Kontrollbericht. Sie sollen wegen unterschiedlicher Beanstandungen ihr Fahrzeug in den nächsten Tagen bei der zuständigen Behörde mit den behobenen Mängeln nochmals vorführen.

Durch Mitarbeiter der Stadtkasse wurden offene Außenstände in Höhe von 4.500 Euro vollstreckt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell