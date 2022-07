Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - Pkw-Fahrer will sich Verkehrskontrolle entziehen - Polizist leicht verletzt - Fahren ohne Fahrerlaubnis - Blutprobe - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Samstag, 16. Juli 2022, 6:40 Uhr

Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer, versuchte sich gestern Morgen in Bilk einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Dabei verletzte er einen 52-jährigen Polizeibeamten leicht. Dem 28-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gab ein Polizeibeamter dem herannahenden Fahrer eines Peugeot deutliche Anhaltezeichen, um ihn auf der Witzelstraße zu kontrollieren. Doch statt zu stoppen, beschleunigte der Fahrzeugführer so stark, dass ein Polizist ausweichen musste. Auch die Aufforderung eines weiteren Polizeibeamten anzuhalten, missachtete der Mann und touchierte mit seinem Pkw den 52-Jährigen. Der Beamte verletzte sich dabei leicht, blieb nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus aber dienstfähig. Der flüchtende Fahrzeugführer musste schließlich in der Kontrollstelle verkehrsbedingt anhalten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, auf den Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Daher wurde dem 28-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war im Einsatz, um die Spuren zu sichern. Die Ermittlungen dauern an.

