Polizei Düsseldorf

POL-D: Erkrather Landstraße - Bei erlaubten 60 km/h: Zwei Motorradfahrer mit über 100 Stundenkilometern unterwegs - Weitere Bußgeldverfahren eingeleitet

Düsseldorf (ots)

Am Dienstagabend führte der Verkehrsdienst der Polizei Düsseldorf Geschwindigkeitskontrollen in Hubbelrath auf der Erkrather Landstraße in Fahrtrichtung Erkrath durch. Zwei Motorradfahrer und ein Autofahrer fielen dabei besonders negativ auf. Sie waren zum Teil mit über 100 Stundenkilometern unterwegs.

Um kurz nach 20 Uhr wurde ein 45-jähriger Düsseldorfer auf seinem Motorrad von den Beamten mit einer Geschwindigkeit von 114 km/h gemessen und dann angehalten. Ihm drohen jetzt ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Nur kurze Zeit später schaffte es ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Ratingen mit gemessenen 109 Stundenkilometern auf die Liste der Temposünder. Der Bußgeldkatalog sieht 320 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot vor. Zudem ist der junge Mann Fahranfänger. Innerhalb der Probezeit kann der Verkehrsverstoß weitere Folgen für ihn haben.

Insgesamt waren neun Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Darunter auch ein 53-jähriger Düsseldorfer mit seinem Range Rover. Die Folge: 200 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell