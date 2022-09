Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 03.09.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Autofahrer unter Drogeneinfluss ++ Verkehrsunfall mit verletzten Personen ++ Verkehrsunfall mit leichtem Personen- und Sachschaden ++

Bunde - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Bunde - In Bunde ist am Freitagabend ein 41-jähriger Mann aus Bunde in seinem Pkw VW kontrolliert worden. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten eine Drogenbeeinflussung des Mannes fest. In der Folge ist eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt worden.

Nortmoor - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Nortmoor - Am Freitagabend kam es um 22.45 Uhr auf der B 436 in Höhe der Autobahnanschlussstelle Leer-Ost in Nortmoor zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ersten Ermittlungen zufolge beabsichtigte der 76-Jährige mit seinem Pkw VW von der AS Leer-Ost nach links auf die B 436 in Fahrtrichtung Leer aufzufahren. Dabei übersah er den bevorrechtigten 28-jährigen Fahrer eines Pkw Audi, der gemeinsam mit seiner 26-Jährigen Beifahrerin in Richtung Hesel fuhr. Es kam zum Unfall, durch den die 26-Jährige leicht und der 76-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand schwer verletzt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Emden - Verkehrsunfall mit leichtem Personen- und Sachschaden

Emden - Am Freitag kam es um 11.25 Uhr im Einmündungsbereich der Auricher Straße / Tettastraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 68-jährige Radfahrerin aus Emden leicht verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge beabsichtigte ein 44-jähriger Autofahrer aus der Krummhörn aus der Tettastraße nach rechts auf die Auricher Straße aufzufahren, wobei er die vorfahrtberechtigte Radfahrerin übersah. Es kam zum Unfall, in dessen Folge die 68-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-96074-110

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell