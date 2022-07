Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hauptbahnhof - Fußkettchendieb mit vier Haftbefehlen gesucht

Hamburg (ots)

Am 04.07.2022 gegen 20:45 Uhr wurden die Beamten der Hamburger Bundespolizei in ein Modeschmuckgeschäft in der Wandelhalle des Hauptbahnhofs gerufen.

Hier hatte der Ladendetektiv einen Kunden dabei beobachtet, wie dieser zwei Fußkettchen eingesteckt hatte und das Ladengeschäft verlassen wollte, ohne die Waren bezahlt zu haben.

Die Bundespolizisten überprüften den 26-jährigen gambischen Staatsangehörigen und stellten hierbei fest, dass er mit insgesamt vier Haftbefehlen (3x Diebstahl, 1x Erschleichen von Leistungen) gesucht wurde, des Weiteren bestand gegen ihn eine Fahndungsnotierung zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes nach Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Der Mann wurde verhaftet und dem Bundespolizeirevier Hamburg-Hauptbahnhof zugeführt.

Nachdem er den haftbefreienden Betrag von insgesamt 1040 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er in die Untersuchungshaftanstalt überstellt. Ein Amtsarzt hatte zuvor seine Hafttauglichkeit bestätigt.

Hier erwartet den 26-Jährigen eine Freiheitsstrafe von insgesamt 104 Tagen.

Außerdem wurde gegen ihn ein weiteres Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

