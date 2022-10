Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Fettexplosion mit drei Verletzten in Hamburg-Osdorf

Hamburg (ots)

Hamburg Osdorf, Feuer Menschenleben in Gefahr, 13.10.2022, 13:19 Uhr, Immenbusch

Über die Notrufleitung 112 erreichte die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg die Meldung, dass es im Hamburger Stadtteil Osdorf zu einem Feuer in einer Wohnung im 1.OG eines Mehrfamilienhauses gekommen sei. Im Verlauf des Notrufes stellte sich heraus, dass brennendes Öl in einem Topf mit Wasser gelöscht wurde. Dadurch kam es zu einer Fettexplosion. Zwei Personen haben sich laut Angaben des Anrufers noch in der betroffenen Wohnung befunden. Der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Osdorf, die Freiwillige Feuerwehr Sülldorf, zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt wurden sofort zur Einsatzstelle alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befanden sich drei betroffene Personen bereits außerhalb des Gebäudes. Der Bewohner, der den Löschversuch mit Wasser durchgeführt hatte, wurde durch Ersthelfer bereits versorgt. Umgehend wurden die drei Patienten rettungsdienstlich sowie notärztlich gesichtet. Nach der Versorgung an der Einsatzstelle wurde der schwerverletzte Bewohner in eine Spezialklinik, die zwei anderen Patienten in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Parallel wurde durch den Löschzug und die Freiwillige Feuerwehr die betroffene Wohnung kontrolliert. Das Feuer war bereits vor dem Eintreffen erloschen. Die Druckwelle der Fettexplosion hat in der Küche sowie dem angrenzenden Bereich zu sichtbaren Schäden geführt. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren innerhalb der Wohnung nicht mehr notwendig.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell