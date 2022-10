FW-HH: Dachstuhlbrand fordert arbeitsintensiven Einsatz der Feuerwehr Hamburg

Hamburg (ots) - Hamburg Tonndorf, Feuer Menschenleben in Gefahr, 10.10.2022, 07:36 Uhr, Küperkoppel Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Hamburg in die Straße Küperkoppel in Hamburg Tonndorf gerufen. Anrufer meldeten ein Feuer in einem Einfamilienhaus und dass sich im betroffenen Bereich noch eine Person aufhält. Umgehend wurden der Löschzug der Feuer- und ...

mehr