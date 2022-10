Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuerwehr Hamburg kämpft um Menschenleben nach Feuer in einer Garage

Hamburg (ots)

Hamburg Tonndorf, Feuer Menschenleben in Gefahr, 10.10.2022, 07:36 Uhr, Küperkoppel

Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Hamburg in die Straße Küperkoppel in Hamburg Tonndorf gerufen. Anrufer meldeten ein Feuer in einem Einfamilienhaus und dass sich im betroffenen Bereich noch eine Person aufhält. Umgehend wurden der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Wandsbek, die Freiwillige Feuerwehr Rahlstedt, ein Rettungswagen sowie ein Notarzt zum Einsatzort alarmiert.

Noch auf der Anfahrt meldete eine Anruferin, dass sich die vermisste Person jetzt außerhalb des Gebäudes befand. Durch den Mitarbeiter der Rettungsleitstelle wurde die Anruferin umgehend in der Ersten Hilfe unterstützt. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde sehr schnell festgestellt, dass es sich um eine Wiederbelebungssituation handelt. Die daraufhin sofort eingeleitete Laien-Wiederbelebung wurde bis zur Übernahme durch den Rettungsdienst fortgeführt. Nach der notärztlichen Versorgung vor Ort wurde der Patient unter Reanimationsbedingungen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert, in dem er wenig später verstarb. Da die Ersthelferin die vermisste Person aus dem verrauchten Bereich gerettet hat, wurde sie ebenfalls rettungsdienstlich gesichtet, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Feuer betraf den Bereich eines 1-geschossigen Garagenanbaus, in dem ein Wäscheständer brannte. Das Feuer konnte schnell mit einem C-Strahlrohr gelöscht werden. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die zuständige Fachabteilung des Landeskriminalamtes hat die Brandursachenermittlung übernommen.

