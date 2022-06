Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: 90-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste eine 90-Jährige am Dienstag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie gegen 10:45 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Kreisstraße 1000 in Ehningen in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die 90-Jährige war zuvor auf einem Radweg parallel zur K1000 in Richtung Ehningen unterwegs. Die dieser Radweg kurz vor Ehningen endet und auf der gegenüberliegenden Straßenseite fortgeführt wird, wollte die Pedelec-Fahrerin vermutlich die Fahrbahn queren. Hierbei achtete sie mutmaßlich nicht auf den Fahrzeugverkehr, sodass sie mit dem Mercedes eines aus Richtung Dagersheim kommenden 78-Jährigen kollidierte. Die 90-Jährige, die keinen Helm trug, stürzte und wurde schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell