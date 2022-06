Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: 19-Jährige prallt gegen Schutzwall

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen musste der 24 Jahre alte Beifahrer einer 19-jährigen Opel-Fahrerin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem die Fahrerin auf der Bundesstraße 464 frontal gegen einen Schutzwall geprallt war. Die 19-Jährige war gegen 23:30 Uhr auf der B464 in Richtung Böblingen unterwegs, als sie zwischen den Anschlussstellen Renningen und Magstadt-Nord mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abzukommen drohte. Um eine Kollision mit dem dortigen Brückenpfeiler der Bahnüberführung zu verhindern, lenkte sie nach links in den Gegenverkehr. Dort kam ein Fahrzeug entgegen, weshalb die 19-Jährige erneut nach rechts lenkte und schließlich frontal in einen Schutzwall prallte. Der Opel, an welchem ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens an dem Schutzwall ist bislang unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell