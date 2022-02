Polizei Dortmund

POL-DO: Vermisstenfahndung nach 55-jähriger Lünerin - Polizei bittet um Hinweise

Dortmund (ots)

Aktuell sucht die Polizei nach der vermissten 55-jährigen Zilli Veronika Löbbering aus Lünen. Zuletzt wurde sie am Morgen des 1. Februar an ihrer Wohnanschrift in der Süggelstraße in Lünen gesehen. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche.

Eine Eigengefährdung kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden. Zudem liegen keinerlei Anhaltspunkte auf einen möglichen Aufenthaltsort vor.

Die 55-Jährige wird wie folgt beschrieben:

- ca. 170 cm groß

- kräftige Statur

- kurze, dunkelblonde Haare

- Brille

- bekleidet mit schwarzer Jacke

- trägt eine dunkelgraue Handtasche bei sich

Sollten Sie Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten haben, melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

Hinweis für Medienvertreter: Ein Lichtbild der Gesuchten ist der Meldung beigefügt, dies dürfen Sie für Ihre Berichterstattung gerne verwenden.

