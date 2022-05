Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Einbruchsversuch in Frisörgeschäft; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Samstag versuchten bislang unbekannte Täter in ein Frisörgeschäft in der Bahnhofstraße einzudringen. Ob es ihnen gelungen war, in die Räumlichkeiten einzudringen, steht noch nicht fest. Die Eingangstür wurde offenbar versucht, aufzuhebeln. Ob dies gelungen war, steht ebenfalls noch nicht fest. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Anzeige wurde erst im Laufe des Montages erstattet. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

