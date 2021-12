Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Einbrüche + betrunken hinters Steuer gesetzt + Unfälle + Kennzeichen gestohlen + Päckchen aufgerissen, Inhalt gestohlen +

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Niederscheld: in Imbiss eingebrochen

Ein Unbekannter brach zwischen 02:50 Uhr und 03:20 Uhr am Freitag (24.12.2021) den Imbiss in der Hauptstraße auf. Im Inneren des Imbiss hebelte der Dieb einen Glücksspielautomaten auf und stahl das Bargeld aus dem Automaten. Der Schaden wird mit 2.500 Euro beziffert. Wer hat den Dieb in der Hauptstraße beobachtet? Zeugen werden gebeten sich mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Herborn- Geldspielautomat aufgebrochen

Durch die Nebeneingangstür auf der rückwärtigen Gebäudeseite im Meynardweg drangen dreiste Diebe in die Gaststätte "Little Rock" ein. Dort stahlen die Unbekannten den Münzspeicher aus dem Geldspielautomaten. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wer kann Hinweise zu den Einbrechern, die in der vergangenen Nacht (27.12.2021) zwischen 03:55 Uhr und 04:06 Uhr zuschlugen, geben? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn- Diebe haben es auf Abwasseruhren abgesehen

Rund 380 Abwasseruhren stahlen Unbekannte zwischen dem 15.12.2021 und dem 23.12.2021 vom Hof der Stadtwerke im Walkmühlenweg. Die Diebe beschädigen ein Zaunelement und gelangten so auf den Betriebshof. Der Schaden wird mit 3.250 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Walkmühlenweg aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Päckchen aufgerissen, Inhalt gestohlen

Am Freitagmorgen (24.12.2021), irgendwann vor 10:00 Uhr machte sich ein Unbekannter an einem Päckchen zu schaffen. Das Paket wurde zuvor im Rahmen der kontaktlosen Zustellung im Treppenhaus eines Mehrparteienhauses in der Straße "Schulberg" abgestellt. Offenbar riss der Unbekannte das Päckchen auf und stahl das darin befindliche IPhone 13 Pro Max. Der Schaden beläuft sich auf 1.296 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Hohenahr: ins Rutschen gekommen

Auf winterglatter Fahrbahn kam am Sonntagabend (26.12.2021), um 18:10 Uhr eine 39-Jährige mit ihrem Porsche Macan S ins Rutschen. Die aus einem Aßlarer Stadteil stammende Frau war auf der Landesstraße 3053 von Hohensolms in Richtung Blasbach unterwegs, als der Porsche ins Schleudern geriet und die Schutzplanke leicht touchierte. Der Unfallschaden beläuft sich auf 4.000 Euro.

Aßlar- Münzsammlung aus Wohnung gestohlen

Am Freitagabend (24.12.2021) brachen unbekannte Diebe in ein Einfamilienhaus in der Gebrüder-Grimm-Straße ein. Zwischen 18:45 Uhr und 22:00 Uhr hebelten die Unbekannten ein Fenster auf, gelangten in das Haus und durchwühlten alle Zimmer. Aus einer Schatulle stahlen die dreisten Diebe eine Münzsammlung. Die Polizei beziffert den Schaden mit 1.150 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Kennzeichen gestohlen

Von einem weißen Mercedes Sprinter montierten Unbekannte das vordere Kennzeichen ab und stahlen es. Der Sprinter stand zwischen 12:00 Uhr am Freitag (24.12.2021) und 12:45 Uhr am Sonntag (26.12.2021) in der Mozartstraße. Wer kann Hinweise zum Verbleib des Kennzeichens WZ-YG 4 geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Hüttenberg-Volpertshausen: betrunken hinters Steuer gesetzt

Ein 32-Jähriger fuhr in der letzten Nacht (27.12.2021) auf der Landesstraße 3054 von Weidenhausen in Richtung Vollnkirchen. In der Rheinfelser Straße verlor der aus Hüttenberg stammende Fahrer die Kontrolle über seinen weißen Ford, kollidierte zunächst mit einem Zigarettenautomat und krachte anschließend in die linke Fahrzeugseite eines geparkten VW Polo. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf rund 9.500 Euro. Der Ford-Fahrer stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein Test brachte es auf 2,05 Promille. Der 32-Jährige musste mit zur Wetzlarer Wache. Dort folge eine Blutentnahme. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte der Unfallfahrer die Wache verlassen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Schöffengrund-Laufdorf: in Pizzaria eingebrochen

Zwischen Samstagabend (25.12.2021) und Sonntagmorgen (26.12.2021) brachen Diebe in die Pizzaria im Sportlerheim ein. Die Unbekannten hebelten zunächst die Hintereingangstür auf und verschafften sich Zutritt zum Gebäude. Aus der Gaststätte stahlen die Langfinger vier schwarze Ledergeldbörsen, eine schwarze Kasse, Bargeld, sowie rund 15 Flaschen Spirituosen. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchs und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 22:30 Uhr und 09:50 Uhr aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? Die Wetzlarer Polizei bitte um Hinweise unter Tel.: (06441) 9180.

Schöffengrund-Laufdorf: Unfall fordert vier Verletzte

Eine 20-Jährige war in der Nacht zum Sonntag (26.12.2021) mit drei Bekannten in ihrem Ford Fiesta unterwegs. Sie fuhren gegen 04:34 Uhr auf der Lahnstraße von Wetzlar in Richtung Bonbaden. In Höhe der Hausnummer 7 verlor die aus einem Schöffengrunder Ortsteil stammende Fahrerin die Kontrolle über ihren schwarzen Ford. Der Fiesta kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen zwei Mauern, überschlug sich und kam in der Folge auf der Fahrerseite zum Liegen. Die drei 19-jährigen Mitfahrer, sowie die Fiesta-Fahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in verschiedene Krankenhäuser. Der Fiesta hat nur noch Schrottwert. Der Unfallschaden beläuft sich auf 5.500 Euro.

Braunfels: Handtasche aus Arztpraxis gestohlen

Die Gunst der Stunde nutze ein Dieb und stahl eine Handtasche aus der Arztpraxis in der Straße "Kirschenhohl". Der Unbekannte betrat die Praxis zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr am letzten Donnerstag (23.12.2021) und schnappte sich unbemerkt die Tasche von einem Schreibtisch im Empfangsbereich. Danach verließ der Langfinger die Arztpraxis. In der grauen Lederhandtasche befanden sich neben verschiedenster Karten, Bargeld und ein blaues Samsung Galaxy S10 Lite Smartphone. Der Schaden wird mit rund 400 Euro beziffert.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

