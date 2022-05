Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Neuenkirchen: Mülltonnenbrand; Schneverdingen: Auto zerkratzt; Soltau

A7: Betrunken auf der Autobahn unterwegs; Schneverdingen: Bully beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.05.2022 Nr. 1

15.05 / Mülltonnenbrand

Neuenkirchen: Am Sonntag, gegen 17.10 Uhr kam es in einem Garten am Deepener Weg zum Brand von insgesamt vier Mülltonnen, die neben einem Schuppen standen. Ein Übergreifen des Feuers konnte vom Verantwortlichen sowie der Feuerwehr verhindert werden. Als Brandursache ist der unsachgemäße Umgang mit Asche wahrscheinlich.

14.05 / Auto zerkratzt

Schneverdingen: Unbekannte zerkratzten am Samstag, in der Zeit zwischen 07.00 und 12.00 Uhr die rechte Seite eines Ford Kuga. Das Fahrzeug war am rückwärtiger Bereich des Hallenbades an der Bergstraße abgestellt. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Schneverdingen unter 051293/982500 entgegen.

15.05 / Betrunken auf der Autobahn unterwegs

Soltau / A7: Nach einem Hinweis kontrollierten Polizeibeamte am Sonntagvormittag, gegen 10.20 Uhr 35jährigen Autofahrer, der die A7 im Bereich Soltau in Richtung Hannover befuhr. Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,77 Promille. Eine Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

15.05 / Bully beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Schneverdingen: Am Sonntag, in der Zeit zwischen 12.00 und 16.00 Uhr kam es am Fitnessstudio an der Harburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter VW Multivan wurde an der hinteren rechten Seite, oberhalb des Radkastens, vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein unbekanntes, vermutlich grünes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zur Geschehen nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

