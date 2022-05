Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Während eines Telefonats Portmonee gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 12.05.2022 Nr. 1

06.05 / Während eines Telefonats Portmonee gestohlen

Soltau: Am Freitag, 06.05.22, gegen 16.00 Uhr entwendeten Unbekannte im Eingangsbereich des Rewe-marktes in Soltau ein Portmonee aus einer offenstehenden Handtasche. Die 38jährige Geschädigte telefonierte etwa fünf Minuten und hatte die Handtasche für den Zeitraum neben sich abgelegt. Nach Beendigung des Gesprächs bemerkte sie den Diebstahl. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

