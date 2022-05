Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen

A7: Schwerer Unfall auf der A 7 bei Bispingen; Lindwedel: BMW gestohlen; Düshorn: Holzpferd auf Schulgelände beschädigt; Walsrode: Polizeibeamte bei Widerstand unterstützt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.05.2022 Nr. 1

09.05 / Schwerer Unfall auf der A 7 bei Bispingen

Bispingen / A7: Am Montagabend, gegen 19.00 Uhr kam es auf der A7, Gemarkung Bispingen, Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Beteiligte schwer verletzt wurden. Eine 25jährige Pkw-Fahrerin übersah einen Sattelzug, der die mittlere von drei Fahrspuren befuhr und einen auf der rechten Spur fahrenden Sattelzug überholte. Der Überholvorgang war bereits weit fortgeschritten, als die junge Frau mit ihrem Pkw auf den Auflieger auffuhr, ins Schleudern geriet, mit der Mittelschutzplanke, dem Sattelzug auf der rechten Spur sowie der rechten Schutzplanke kollidierte. Das Fahrzeug kam erheblich beschädigt zum Stehen und fing im Motorraum Feuer. Die Unfallverursacherin und ihre 36jährige Beifahrerin wurden von Ersthelfern aus dem Fahrzeug geborgen, das Feuer konnte gelöscht werden. Die Fahrerin erlitt schwere, die Beifahrerin lebensbedrohliche Verletzungen. Sie kamen mit Rettungswagen und Hubschrauber in Krankenhäuser. Bei der Fahrerin ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung, ihr wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Fahrtrichtung Hamburg war bis etwa 22.00 Uhr voll gesperrt, anschließend wurde der linke Fahrstreifen freigegeben. Die komplette Freigabe erfolgte gegen 23.30 Uhr.

09.05 / BMW gestohlen

Lindwedel: Fahrzeugdiebe entwendeten in der Nacht zu Montag, gegen 03.00 Uhr von einem Grundstück an der Straße Am Waldeck einen weißen BMW X6 im Wert von rund 45.000 Euro. Hinweise zum Geschehen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

09.05 / Holzpferd auf Schulgelände beschädigt

Düshorn: Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende auf dem Gelände der Grundschule ein Holzpferd. Der Schaden wird auf rund 350 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

09.05 / Polizeibeamte bei Widerstand unterstützt

Walsrode: Ein psychisch auffälliger Walsroder wurde am Montagabend im Rahmen einer Fahndung auf dem Gehweg der Dr.-Schomerus-Straße von Polizeibeamten angetroffen und angesprochen. Der 42-Jährige versuchte, die Polizisten wegzustoßen, weil er nicht stehenbleiben wollte und schlug gezielt nach einem Beamten. Der Mann musste zu Boden gebracht werden und leistete dabei teilweise erheblichen Widerstand. Ihm wurden Handfesseln angelegt. Unabhängige Zeugen eilten den Polizisten zu Hilfe, bis Verstärkung eintraf. Ein Beamter wurde bei dem Geschehen leicht verletzt. Der Walsroder wurde in ein Krankenhaus eingewiesen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell