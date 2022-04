Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Alkoholisierter Rollerfahrer fährt in Streifenwagen

Karlsruhe (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend in der Glogauer Straße fuhr ein offenbar alkoholisierter Motorrollerfahrer in einen Streifenwagen.

Ein 25-jähriger Rollerfahrer sollte gegen 23.30 Uhr kontrolliert werden. Der Mann ignorierte jedoch die Anhaltesignale der Polizeibeamten und fuhr unbeirrt weiter. Als es den Beamten gelang, sich vor den Roller zu setzen, nahm dessen Fahrer wohl auch das nicht richtig wahr und fuhr von hinten auf das Heck des Streifenwagens auf. Der Streifenwagen wurde leicht beschädigt.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann offenbar nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Ein Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von fast 0,8 Promille. Außerdem fanden die Beamte bei dem 25-Jährigen noch kleine Mengen rauschgiftverdächtiger Substanzen. Ein Urintest reagierte dann auch positiv auf THC.

Der Rollerfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzten 800 Euro.

Dominic Stolz, Pressestelle

