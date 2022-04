Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen und Geschädigte nach Sachbeschädigungsreihe in Parkhäusern gesucht

Karlsruhe (ots)

Nach einer Sachbeschädigungsreihe zwischen Freitag, den 01. April 2022 bis Sonntag, den 03. April 2022 in mehreren Parkhäusern im Karlsruher Stadtgebiet ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen und Geschädigten.

Mutwillig beschädigt wurden Fahrzeuge in folgenden Parkhäusern: - Parkhaus Marktplatz (Kreuzstraße) - Parkhaus Kronenplatz (Fritz-Erler-Straße) - Parkhaus Schlossplatz (Am Schlossplatz) - Parkgarage Waldhornstraße (Zirkel) - Parkhaus Herrenstraße/Zirkel (Herrenstraße) - Parkhaus Ludwig-Erhard-Allee 6-14 - Parkhaus Ludwig-Erhard-Allee 20-24 - Tiefgarage Kongresszentrum (Hermann-Billing-Straße/Beiertheimer Allee) - Tiefgarage am ZKM (Südendstraße)

Zeugen und Geschädigte, die Angaben zum Sachverhalt machen können und noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt, unter Telefon 0721/666-3411, in Verbindung zu setzen.

Jessica Schönauer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell