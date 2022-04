POL-KA: (KA) Karlsbad - Unfallflucht in Langensteinbach - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Ein Einbruch und ein Einbruchsversuch waren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Bretten zu verzeichnen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte beobachtet, wie Personen in einen Frisörsalon in der Gustav-Hertz-Straße in Bretten einstiegen. Später stellte sich heraus, dass vermutlich dieselben Täter auch versucht hatten in das benachbarte Bestattungsinstitut einzubrechen. Der Anwohner teilte gegen 0.45 ...

