Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Einbrüche in Bretten

Karlsruhe (ots)

Ein Einbruch und ein Einbruchsversuch waren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Bretten zu verzeichnen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte beobachtet, wie Personen in einen Frisörsalon in der Gustav-Hertz-Straße in Bretten einstiegen. Später stellte sich heraus, dass vermutlich dieselben Täter auch versucht hatten in das benachbarte Bestattungsinstitut einzubrechen.

Der Anwohner teilte gegen 0.45 Uhr der Polizei mit, dass drei Personen in den Frisörsalon eingestiegen waren. Zuvor hatten diese Personen offenbar mit Steinen die Schaufensterscheibe eingeworfen. Aus dem Salon stahlen die drei Bargeld in Höhe von ungefähr 100 Euro und flüchteten zu Fuß. Während der Fahndung stellte sich heraus, dass offenbar dieselben Personen versucht hatten, in das danebenliegende Bestattungsinstitut einzubrechen.

An beiden Geschäften entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 1500 Euro.

Die Ermittlungen dauern an.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell