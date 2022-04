Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

Karlsruhe (ots)

Über 100 Verstöße gegen den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand registrierten Beamte der Verkehrspolizei Karlsruhe bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr an der Bundesautobahn 5.

Binnen zwei Stunden dokumentierten die Beamten 107 Verstöße gegen den gesetzlichen Mindestabstand. Den Fahrern droht eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Bei einer parallel eingerichteten Kontrollstelle auf dem Parkplatz "Silbergrund" waren Missachtungen von Sozialvorschriften registriert worden, die Sicherheitsleistungen in einem mittleren dreistelligen Eurobetrag nach sich zogen.

Bereits am Mittwoch waren an einer Kontrollstelle an der Bundesstraße 36 bei Rheinstetten zwischen 08.30 Uhr und 11.30 Uhr mehrere Verstöße gegen die Ladungssicherung sowie ebenfalls gegen Sozialvorschriften zu verzeichnen. Sowohl die Fahrer der Lkw als auch die Unternehmer müssen mit einer Anzeige rechnen.

