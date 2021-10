Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der L35 mit zwei Schwerverletzten

Altentreptow (ots)

Am 28.10.2021 kam es gegen 13:05 Uhr auf der Landesstraße 35 zwischen Burow und Altentreptow zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren zwei 54- und 58-jährige Frauen mit ihren Fahrzeugen jeweils die Landesstraße 35 in gegensätzlicher Richtung. Nach dem Passieren der Abfahrt Weltzin setzte die 54-jährige Fahrerin eines KIA, die sich auf dem Weg in Richtung Burow befand, zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs an. Hierbei übersah sie den im Gegenverkehr befindlichen Toyota der 58-Jährigen. In Folge des Zusammenstoßes erlitten beide Frauen bisher nicht näher bekannte schwere Verletzungen. Zur medizinischen Erstversorgung waren ein Notarzt mit einem Rettungswagen und ein weiterer mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle entsendet worden. Beide Frauen wurden in Krankenhäuser nach Neubrandenburg und Greifswald gebracht.

Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 17.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme und Beräumung der Landesstraße war zeitweise eine Vollsperrung erforderlich. Die Polizei war mit Beamten des Polizeireviers Malchin und des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow im Einsatz. Darüber hinaus wurden Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Altentreptow und Burow an den Unfallort gerufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell