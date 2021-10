Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Garage in Penzlin aufgebrochen und Moped geklaut

Penzlin (ots)

Beamte des Polizeihauptreviers Waren nahmen am 26.10.2021 in Penzlin eine Strafanzeige wegen einer aufgebrochenen Garage in der Neubrandenburger Chaussee auf. Der Inhaber meldete seine Feststellung telefonisch bei der Einsatzleitstelle und gab an, dass durch die unbekannten Täter auch Sachen entwendet wurden.

Letztmalig war der 31-Jährige aus Penzlin am Sonntag, den 24.10.2021 gegen 03:00 Uhr an der Garage gewesen. In der Zeit bis zum 26.10.2021 gegen 17:00 Uhr verschafften sich Unbekannte unrechtmäßig Zutritt zur Garage und entwendeten eine Gerüstbohle sowie ein rotes Kleinkraftrad der Marke Simson S51 mit dem Versicherungskennzeichen 939/AAA. Der entstandene Schaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt.

Anwohner und Passanten die Beobachtung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Waren unter 03991/176224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Die Ermittlungen in der Sache hat die Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell