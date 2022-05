Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Verkehrssicherheitsaktion sicher.mobil.leben auch im Heidekreis

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.05.2022 Nr. 4

05.05 / Verkehrssicherheitsaktion sicher.mobil.leben auch im Heidekreis

Heidekreis: Polizeibeamte der Polizeiinspektion Heidekreis nahmen am Donnerstag unter dem Motto "Fahrtüchtigkeit im Blick" an der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion sicher.mobil.leben teil. An verschiedenen Punkten im Zuständigkeitsbereich führten sie verstärkt Verkehrsüberwachungsmaßnahmen und Verkehrskontrollen durch. Die Bekämpfung weiterer Hauptunfallursachen wie Vorfahrt, Geschwindigkeit und Ablenkung etc. fanden in der Planung und Durchführung der Kontrollmaßnahmen ebenfalls Berücksichtigung. Insgesamt wurden 244 Verkehrsteilnehmende kontrolliert, davon 215 Pkw, 20 Lkw, 1 Zweirad und acht Fahrräder. Sieben der kontrollierten Personen standen unter dem Einfluss berauschender Mittel, ihr Drogentest reagierte positiv. Zweimal fielen Autofahrende wegen Alkohol am Steuer auf, fünf Fahrende hatten keinen Führerschein. Die Polizei ließ neun Blutproben entnehmen und leitete diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell