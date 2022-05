Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Neuenkirchen: Trickdieb schleicht sich ins Obergeschoss; Walsrode: Gehölz in Brand gesetzt; Munster: Unterholz in Brand gesetzt; Schneverdingen

Soltau: Polizei ist Rasern auf der Spur

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.05.2022 Nr. 1

10.05 / Trickdieb schleicht sich ins Obergeschoss

Neuenkirchen: Zwei Unbekannte betraten am Dienstag, gegen 16.00 Uhr kurz hintereinander eine Gaststätte an der Delmser Dorfstraße. Während der erste Täter den Wirt bat, die Toilette benutzen zu dürfen, begab sich der zweite in die privat genutzten Räume im Obergeschoss. Als der Mann die Räume wieder verließ, wurde er vom Wirt überrascht, schubste ihn aus dem Weg und flüchtete. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Neuenkirchen unter 05195/933970 entgegen.

10.05 / Gehölz in Brand gesetzt

Walsrode: Inmitten eines kleinen Waldstücks an der Albrecht-Thaer-Straße entzündeten Unbekannte am Dienstagvormittag trockenes Gehölz und ließen es anschließend unbeaufsichtigt brennen. Ein Brandentdecker informierte die Feuerwehr, die das Feuer ablöschte. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

10.05 / Unterholz in Brand gesetzt

Munster: Unbekannte setzten am Dienstag, gegen 17.20 Uhr an drei Stellen das Unterholz an der Dr.-Hermann-Marcks-Straße in Brand. Die Feuer wurden bemerkt und von den Brandentdeckern gelöscht. Insgesamt brannten etwa zehn Quadratmeter. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

09.05 / Polizei ist Rasern auf der Spur

Schneverdingen / Soltau: Am Montagabend war das Team des PPS-Fahrzeugs (Police-Pilot-System) ein weiteres Mal im Heidekreis unterwegs und hat sowohl auf der B3 als auch auf der A7 neben anderen Schnellfahrern jeweils einen Raser aus dem Verkehr ziehen können. Auf der B3 in Richtung Heber fuhr ein 34-Jähriger in seinem BMW statt die erlaubten 100 km/h vorwerfbare 166 km/h. Auf der Autobahn im Bereich Soltau, Fahrtrichtung Hannover war ein Porsche deutlich zu schnell. In der 120-km/h-Zone fuhr der 25jährige Fahrer 194 km/h. In beiden Fällen ist der Toleranzwert bereits abgezogen. Die Polizei geht bei beiden von einer Vorsatztat aus, sodass der BMW-Fahrer damit rechnen muss, den Führerschein für zwei Monate oder länger abzugeben, da er vorbelastet ist. Auf den Fahrer des Porsche dürften drei Monate Fahrverbot und rund 1.400 Euro Bußgeld zukommen.

10.05 / Drei Verletzte: Vorfahrt missachtet

Honerdingen: Am Dienstagmorgen, gegen 06.45 Uhr kam es auf der B209 im Bereich Honerdingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Beteiligte leicht verletzt wurden. Eine 57jährige Walsroderin bog mit ihrem Pkw von der B209 nach links auf die K157 in Richtung Bad Fallingbostel ab. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 60jährigen Fallingbosteler in seinem Pkw. Durch den Zusammenprall verlor die Unfallverursacherin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte gegen den Pkw eines im Einmündungsbereich der K157 wartenden Autofahrers aus Walsrode. Alle drei Fahrzeugführenden wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro.

