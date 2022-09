Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: "Coffee with a Cop" - Polizei lädt zu Kaffee und Gesprächen ein

Kempen (ots)

Haben Sie Lust auf einen guten Kaffee mit ihrem netten Schutzmann? Dann besuchen Sie uns am 27. September auf dem Buttermarkt in Kempen. In der Zeit zwischen 08.00 und 14.00 Uhr gibt es ausgewählte Kaffee-, Tee- und Kakaospezialitäten, gereicht unter anderem vom Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Dietmar Maus. Der Oldtimer-Truck hat seit 2021 schon in vielen Städten und Gemeinden in NRW Halt gemacht. In entspannter Atmosphäre bei hoffentlich gutem Wetter nehmen wir uns gerne die Zeit, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Das Thema bestimmen Sie. Haben Sie eine Frage zu Präventionsthemen? Möchten Sie sich vielleicht bei der Polizei bewerben und möchten dazu einigen Informationen? Haben Sie kein Anliegen und möchten Sie einfach mal mit uns einen Kaffee trinken? Dann kommen Sie vorbei. Wir freuen uns Sie und auf Ihre Themen. /wg (891)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell