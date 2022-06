Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brandereignis und Hilfeleistung

Ennepetal (ots)

Am Samstag wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:18 Uhr zu einer Rauchentwicklung aus einem Geschäft in die Heinrichstraße gerufen. Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten eine leichte Rauchentwicklung in einer Ausstellung fest. Es wurde ein Löschangriff aufgebaut und ein Trupp ging unter Atemschutz mit Wärmebildkamera und Messgeräten in das Gebäude vor. Es stellte sich nach ausgiebiger Erkundung heraus, dass die Ursache der Rauchentwicklung eine defekte Lampe war. Es wurden Lüftungsmaßnahmen eingeleitet. Mit an der Einsatzstelle war der örtliche Energieversorger. Die Einsatzstelle wurde anschließend dem Eigentümer übergeben. Der Grundschutz wurde während des laufenden Einsatz durch die freiwillige Feuerwehr gestellt. Die Feuerwehr Ennepetal war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz konnte gegen 13.55 Uhr beendet werden.

Um 19:28 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer hilflosen Person in ein Wohnhaus in die Eichendorfstraße alarmiert. Vor Ort konnten die Feuerwehrangehörigen sich gewaltfrei Zugang zur Wohnung verschaffen und die Person an den Rettungsdienst übergeben.

