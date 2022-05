Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Überörtliche Hilfe, Unterstützung Polizei

Ennepetal (ots)

Am 28.05.2022 um 07:19 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal, zur Unterstützung der Feuerwehr Gevelsberg alarmiert. Dort war es zu einem Brand, in einem Gebäude gekommen und mehrere Bewohner mussten über die Drehleiter gerettet werden. Die Feuerwehr Ennepetal war mit einer Drehleiter und zwei Einsatzkräften im Einsatz. Um 09:07 Uhr kam es auf einem Campingplatz in Ennepetal Rüggeberg, zu einer Polizeilage. Die Feuerwehr unterstützte bei der Verpflegung betroffener Camper in einem nahegelegenen Gerätehaus. Im Einsatz befanden sich die Löschgruppe Rüggeberg sowie ein Einsatzleitwagen der Hauptwache. Der Einsatz endete um 11:30Uhr.

