POL-WAF: Ahlen - Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben ein S-Pedelec aus einer Garage in Drensteinfurt gestohlen. Der oder die Täter müssen zwischen Samstag (05.03.2022, 16.00 Uhr) und Sonntag (06.03.2022, 14.30 Uhr) in die Garage des Hauses an der Pferdebahn eingedrungen sein und das schwarze Pedelec der Marke Stromer gestohlen haben. Wer kann Hinweise zu dem Diebstahl geben? Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

