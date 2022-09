POL-VIE: Willich: Polizeiwache auf der Grabenstraße wieder geöffnet

Viersen (ots) - Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr ist es am Rathausmarkt in Viersen zu einem Raub gekommen. Mehrere Jugendliche führten den 15-jährigen Geschädigten aus Viersen zunächst in einen nicht einsehbaren Bereich. Dort forderten zwei unbekannte Tatverdächtige den Viersener auf, seinen Pullover auszuziehen und ihnen zu überlassen. Nachdem der 15-Jährige ...

