POL-VIE: Grefrath-Oedt: Einbruch in ein Büro - Polizei bittet um Hinweise

Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - Am Montagmorgen um kurz nach 4 Uhr sind mehrere Mitarbeiter einer Fastfood-Kette an der Straße An der Landwehr überfallen worden. Drei unbekannte Männer haben zunächst einen Mitarbeiter angesprochen, der auf dem Parkplatz sauber machte, und diesen dann in die Filiale gedrängt. Dort bedrohten sie die Mitarbeitenden. Eine Mitarbeiterin wurde von den Tatverdächtigen geschlagen. Die ...

mehr