Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Überfall bei Fast-Food-Kette

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Montagmorgen um kurz nach 4 Uhr sind mehrere Mitarbeiter einer Fastfood-Kette an der Straße An der Landwehr überfallen worden. Drei unbekannte Männer haben zunächst einen Mitarbeiter angesprochen, der auf dem Parkplatz sauber machte, und diesen dann in die Filiale gedrängt. Dort bedrohten sie die Mitarbeitenden. Eine Mitarbeiterin wurde von den Tatverdächtigen geschlagen. Die Mitarbeiter beschreiben ihre Angreifer als etwa 18 bis 25 Jahre alt. Sie hätten Kapuzenpullover und Masken getragen. Einer der drei sei relativ korpulent gewesen, alle etwa zwischen 1,76 und 1,78 Meter groß. Sie sprachen Deutsch. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt nun: Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag oder vielleicht auch schon vorher verdächtige Beobachtungen im Gewerbegebiet Herrenpfad Süd gemacht? Sind dort drei Männer aufgefallen, auf die die Beschreibung zutrifft? Hinweise bitte unter der Telefonnummer 02162/377-0. /hei (884)

