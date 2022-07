Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Straßenverkehrsgefährdung

Gefährliche Überholmanöver durch PKW mit britischer Zulassung

Adenau (ots)

Am 10.07.2022 gegen 19:05 Uhr befuhr die Geschädigte die L 92 von Nürburg kommend in Fahrtrichtung Adenau. An einer unübersichtlichen Stelle wurde sie von einem PKW, schwarzer VW GTI mit britischer Zulassung, überholt. Nur aufgrund einer eingeleiteten Vollbremsung von ihr und einem entgegenkommenden PKW (ein schwarzer PKW aus dem Zulassungsbezirk Ahrweiler) konnte ein Zusammenstoß verhindert und ein Einscheren des überholenden PKW ermöglicht werden.

Ein weiterer PKW mit britischer Zulassung überholte die Geschädigte ebenfalls wenig später an einer ungeeigneten Stelle. Hier wurde kein anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet. Das Kennzeichen dieses Fahrzeuges ist bekannt.

Zeugen dieses Überholvorganges, insbesondere der Fahrzeugführer des entgegenkommenden PKW, werden gebeten sich bei der Polizei in Adenau zu melden.

