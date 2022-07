Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung/Zeugenaufruf - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Verkehrsunfallflucht

Thür, B256 / Bahnhofstraße (ots)

Am Freitag, den 08.07.2022, gegen 18:25 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B256, auf Höhe der Ortslage Thür, in unmittelbarer Nähe zum Einmündungsbereich zur Bahnhofstraße.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass ein mit zwei Personen besetzter Pkw die B256 aus Fahrtrichtung Mendig in Fahrtrichtung Mayen befuhr. Im o.g. Einmündungsbereich beabsichtigte ein Radfahrer von links nach rechts in Richtung der Ortslage Thür die Fahrbahn zu überqueren. In Folge dessen verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw und schlug schätzungsweise circa 150 Meter im linksseitigen Grünstreifen ein. Hierbei überschlug sich seitlich das Fahrzeug und blieb auf der Fahrerseite liegend zum Stehen. Zu einer Kollision zwischen dem Pkw und dem Radfahrer kam es nicht. Bei dem Fahrzeugüberschlag wurden beide Fahrzeuginsassen leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Begutachtung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der verkehrsunfallbeteiligte Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem gesuchten Radfahrer soll es nach ersten Ermittlungen um eine männliche Person, schätzungsweise 40 bis 50 Jahre alt, bekleidet mit dunkler Radsportbekleidung, handeln. Zum Unfallzeitpunkt soll dieser mit einem Mountainbike bzw. Trekkingrad unterwegs gewesen sein.

Etwaige Zeugen bzgl. des Unfallhergangs sowie hinsichtlich des flüchtigen Radfahrers werden gebeten sich mit der Polizei Mayen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell